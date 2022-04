Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 06.04.2022

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Verkehrsunfallflucht; Schaden 600 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Augustastraße in Eschwege ist ein weißer Peugeot 208 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Derr Peugeot stand auf dem Parkdeck des Herkules-Einkaufsmarktes geparkt und wurde vmtl. beim Ausparken des unbekannten Verursachers an der Beifahrertür beschädigt. Der dort entstandene Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Die Polizei in Eschwege hat wegen des Vorfalls, der sich zwischen Sonntagnachmittag 17.00 Uhr und Dienstagmorgen 08.00 Uhr ereignete, Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Wildunfall

Eine 20-jährige Autofahrerin aus Waldkappel befuhr am Mittwochmorgen gegen 05.20 Uhr die Landesstraße L 3226 von Friemen in Richtung Waldkappel und erfasste ca. 200 Meter vor der Ortslage ein Reh, welches unvermittelt die Fahrbahn kreuzte. Das Tier verstarb noch an der Unfallstelle, das Auto der jungen Frau wurde mit 1200 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Körperverletzung

Die Beamten der Polizei Hessisch Lichtenau haben Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen einen 18-Jährigen aus Kassel aufgenommen. Der junge Mann soll gestern Mittag mit seiner aus Lohfelden stammenden 17-jährigen Freundin in Streit geraten und handgreiflich geworden sein. Die Auseinandersetzung ereignete sich gegen 12.00 Uhr in der Heinrichstraße von Hessisch Lichtenau, wo das Pärchen zu Fuß unterwegs war. Im Rahmen des Streitgesprächs soll der 18-Jährige seine Freundin mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben, wodurch die 17-Jährige Schmerzen im Gesicht und am Kiefergelenk erlitt. Der 18-Jährige Aggressor suchte nach dem Vorfall das Weite.

Polizei Witzenhausen

Arbeitsunfall; 24-Jährige gerät mit ihrem Arm in Flaschenfüllmaschine

In einem Brauereibetrieb in Witzenhausen ist es gestern Abend gegen 17.30 Uhr zu einem Arbeitsunfall gekommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist eine 24-jährige Auszubildende beim Reinigen einer Flaschenfüllmaschine mit ihrem Arm in die Arbeitsmaschine geraten und eingeklemmt worden. Die Frau konnte schließlich aus der Apparatur befreit werden und wurde vor Ort zunächst notärztlich versorgt. Aufgrund der nicht unerheblichen Verletzungen an ihrem Arm ist die 24-Jährige zur weiteren Versorgung zeitnah ins Klinikum nach Göttingen verbracht worden. Aufgrund des Vorfalls ist das Amt für Arbeitsschutz vom Regierungspräsidium in Kassel eingeschaltet worden. Die zuständigen Mitarbeiter des RP werden mit Beginn des heutigen Tages die Umstände des Arbeitsunfalls untersuchen. Für weitere Auskünfte zu dem Unfallgeschehen liegt die Zuständigkeit bei der Pressestelle des Regierungspräsidiums in Kassel.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 750 Euro; Polizei sucht Zeugen

In Werleshausen hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer bei einem Wendevorgang in der Straße "Schulviertel" eine Grundstücksmauer touchiert und dadurch eine Beschädigung von 750 Euro verursacht. Laut Unfallbericht ereignete sich der Vorfall am Dienstagmorgen gegen 10.12 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

