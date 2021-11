Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Dieb bricht in Verkaufswagen ein

Rottweil (ots)

Von Mittwoch auf Donnerstag ist ein unbekannter Dieb in einen Verkaufswagen eingebrochen, der am "Willhelmshall" auf einem Parkplatz stand. Mit einem Hebelwerkzeug brach er die Verkaufswand auf und stieg in den Innenraum. Ob daraus etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei sicherte im Innern Spuren, die vom Täter stammen, sowie weitere Aufbruchspuren an der Zugangstüre und einer Klappe zu den Gasbehältern. Wann genau die Tat erfolgte, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von rund 1000 Euro aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell