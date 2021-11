Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach, Lkrs. RW) Mehrere Nummernschilder gestohlen

Schiltach (ots)

Ein noch unbekannter Dieb hat von Dienstag auf Mittwoch in der Bahnhofstraße mehrere Nummernschildern von geparkten Autos abgeschraubt. Diese standen auf dem Parkplatz vom Campingplatz. An einem Ford montierte der Dieb das hintere Kennzeichen RW-MP 8613 ab, an einem Opel fehlt nun die hintere Nummer RW-JL 1108 und an einem Citroen die Nummer RW-OD 3333. Wer für die Tat in Frage kommt und wann genau diese erfolgte, ist noch unklar. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Schramberg unter Telefon 07422 2701 0 entgegen

