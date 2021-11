Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW) Verpuffung in Ölheizung

Deißlingen (ots)

Weil eine Ölheizung in einem Wohnhaus in der Hessestraße nicht mehr richtig funktionierte, kam es am Mittwochabend gegen 18 Uhr zu einer Verpuffung im Heizungskeller. Dabei wurden die Abgasrohre aus dem Kamin regelrecht herausgerissen. Wie es sich kurz später herausstellte, kam es aber zu keinem Brand und offenen Feuer. Geistesgegenwärtig schalteten die Bewohner die Heizung ab, als sie den Knall bemerkten und alarmierten die Feuerwehr. Die Wehren von Deißlingen und Rottweil rückten daraufhin mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften an. Bei der Überprüfung des Heizkessels wurde eine fehlerhafte Düse am Brenner festgestellt. Dadurch wurde offenbar zu viel Öl in den Brennraum des Kessels gepumpt, weswegen es zu der Verpuffung kam. Der zuständige Kaminfeger kam vor Ort und setzte die Heizung bis zu einer Reparatur und Wartung außer Betrieb. Die Feuerwehr durchlüftete das Gebäude. Wie hoch der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest. Verletzte gab es nicht.

