POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Verkehrszeichen niedergewalzt

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Eine Autofahrerin hat in der Ringstraße auf Höhe der Einmündung zum Lindenhofplatz ein Verkehrszeichen umgefahren. Die 82-Jährige war dort am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr mit ihrem Ford unterwegs und rammte das Schild, das auf einer Querungshilfe angebracht war. Gegenüber der Polizei gab sie an, für einen kurzen Moment nicht aufgepasst zu haben. An ihrem Ford entstand durch die Unachtsamkeit ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Das Auto war der Kollision mit dem Verkehrszeichen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Frau wurde von der Polizei gebührenpflichtig verwarnt.

