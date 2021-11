Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall in Eiterfeld (L 3380) - 15-jähriger Kleinkraftradfahrer tödlich verunglückt -

Hünfeld (ots)

Folgemeldung:

Am 14.11.2021 gegen 18:00 Uhr befuhr ein 15-jähriger Kleinkraftradfahrer die L 3380 von Eiterfeld kommend in Richtung Ufhausen. Ein 25-jähriger überquerte von Fürsteneck kommend mit seinem PKW die L 3380 und übersah hierbei den von rechts kommenden Kleinkraftradfahrer, der folglich in die rechte Fahrzeugseite des PKWs prallte. Aufgrund der schweren Verletzungen in Folge des Zusammenpralls verstarb der 15-jährige Kleinkraftradfahrer noch am Unfallort.

Die polizeiliche Unfallaufnahme ist mittlerweile abgeschlossen. Neben der Polizei befanden sich der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie ein Sachverständiger im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell