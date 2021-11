Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Unfall zwischen Pedelec-Fahrer und Auto glimpflich verlaufen (25.11.2021)

Gosheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstagmittag an der Einmündung der Straße Am Bühl auf die Brücklestraße gegen ein Auto geprallt ist, ist für den Biker glimpflich verlaufen. Der 61-Jährige wollte kurz nach 12.30 Uhr von der Straße Am Bühl auf die Brücklestraße abbiegen. Hierbei schnitt der Fahrradfahrer die Kurve und prallte mit einem entgegenkommenden VW-Golf eines 34-jährigen Autofahrers zusammen. Glücklicherweise blieb der Pedelec-Fahrer bei dem Unfall unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand dagegen Sachschaden in Höhe von über 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell