POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 24.04.2021

Lutter

In der Nacht vom 22.04. auf den 23.04.21 haben unbekannte Täter ca. 40 Meter alte Zinkblechdachrinnen von einem Grundstück in der Straße `Im Dorfe` in Nauen entwendet. Die Dachrinnen waren bereits demontiert und zum Abtransport bereitgelegt. Hinweise über tatverdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei Seesen Tel. 05381/9440.

Seesen

Am 23.04.2021 gegen 23:00 Uhr werden durch einen Zeugen mehrere Personen bei lauter Musik in einer Parkanlage in Seesen gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei entfernten sich diverse Personen. Eine Person weigerte sich seine Personalien anzugeben und widersetzte sich der polizeilichen Maßnahmen. Bei der Durchsuchung der Person konnten Betäubungsmittelreste in einer mitgeführten Tasche festgestellt werden. Der Konsum wurde durch die Person eingeräumt. Ein anschließender Drogentest bestätigte die Angaben. Durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde eine Blutentnahme angeordnet. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

