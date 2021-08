Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Polizeieinsatz auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Wegen Bedrohung wird sich ein 52 Jahre alter Tatverdächtiger verantworten müssen, der am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Zeissstraße in Ditzingen einen 42 Jahre alten Mann mit einer Schusswaffe bedrohte. Mutmaßlich war der 52-Jährige erzürnt darüber, dass der 42 Jahre alte Mann mit seinem Pritschenwagen quer über drei Parkplätze geparkt hatte. Aufgrund dessen war der vom 52-Jährigen favorisierte Parkplatz besetzt. Es kam zunächst zu einem Wortgefecht. Nachdem der 52-Jährige, der eine Frau und ein Kind an Bord hatte, einen anderen Parkplatz ausgewählt hatte, trat der 42 Jahre alte Mann an dessen PKW heran und es kam zum Streit zwischen den beiden Männern. In dessen Verlauf soll der 52-Jährige sein Gegenüber rassistisch beleidigt und ihn schließlich unter Vorhalt einer Pistole bedroht haben. Der 42-Jährige zog sich hierauf in sein Fahrzeug zurück und alarmierte die Polizei, während der 52-Jährige zusammen mit der Frau und dem Kind in den Einkaufsmarkt ging. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten hierauf zu dem Discounter aus. Als der 52-Jährige den Markt verließ, wurde er von mehreren Beamten mit gezogener Dienstwaffe angesprochen und aufgefordert sich am Boden abzulegen. Anschließend wurde er vorläufig festgenommen und ihm wurden Handschließen angelegt. Der Tatverdächtige wurde durchsucht, jedoch konnte keine Schusswaffe aufgefunden werden. Die Durchsuchung des Fahrzeugs förderte dann eine Schreckschusswaffe zu Tage. Diese wurde sichergestellt. Der 52-Jährige, der einen kleinen Waffenschein besitzt, wurde anschließend zum Polizeirevier Ditzingen gebracht und nach Durchführung der polizeilichen Maßnahme auf freien Fuß entlassen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 0800 1100225 zu melden.

