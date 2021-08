Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Ergänzung zur Pressemitteilung von 04:49 Uhr, Brand im Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits heute Morgen berichteten, ist es in der Nacht zu einem Gebäudebrand im Jenaweg in Marbach am Neckar gekommen. Heute Mittag führten Kriminaltechniker des Polizeipräsidiums Ludwigsburg Spurensicherungsmaßnahmen am Brandobjekt durch. Derzeit bleibt die Brandursache unklar. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250.000 Euro geschätzt.

