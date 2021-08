Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Tabernakel beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden im vierstelligen Bereich hinterließ ein noch unbekannter Täter, der zwischen Freitag und Montag in der Katholischen Kirche in der Straße "Im Hasenbühl" in Schönaich sein Unwesen trieb. Der Unbekannte hebelte am Tabernakel und beschädigte es erheblich. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031 67700-0, in Verbindung zu setzen.

