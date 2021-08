Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 06.00 Uhr ereignete sich in der Ludwigsburger Straße in Benningen am Neckar eine Unfallflucht. Ein 17 Jahre alter Radfahrer, der aus Richtung Benningen am Neckar kam, wollte von der Ludwigsburger Straße nach links auf einen geteerten Feldweg in Richtung der Weinberge abbiegen. Zeitgleich befuhr ein noch unbekannter PKW-Lenker die Ludwigsburger Straße in Richtung Benningen am Neckar. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrrad des 17-Jährigen, so dass der Jugendliche stürzte. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der PKW-Lenker weiter. Der 17-Jährige radelte zunächst bis zu seiner Arbeitsstelle und alarmierte dann die Polizei. Der Jugendliche, der leichte Verletzungen erlitt, wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem PKW soll es sich um ein schwarzes Fahrzeug handeln. Der Fahrer dürfte etwa 50 Jahre alt sein, hatte eine Jeans und dunkle Oberbekleidung an. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell