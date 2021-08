Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag, 15:00 Uhr und Montag, 14:50 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße in Weissach ein. Sie hebelten zunächst ein Küchenfenster auf und verschafften sich so Zugang zum Untergeschoss. Nachdem die Unbekannten die dortige Wohnung durchsucht hatten, gelangten sie über das Treppenhaus in zwei weitere Wohnungen im Erd- und im Dachgeschoss und hebelten jeweils die Wohnungstüren auf. Zu etwaigem Diebesgut kann derzeit noch nichts gesagt werden. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 in Verbindung zu setzen.

