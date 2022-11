Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Einbruch in Wohnung - Täter wecken eine 96-Jährige auf

Niederkrüchten (ots)

Am 17.11.2022 hat es gegen 05.00 Uhr einen Wohnungseinbruch auf der Kantstraße in Niederkrüchten gegeben. Unbekannte Tatverdächtige weckten eine dort wohnende 96-jährige Dame auf und forderten sie auf, ihnen Schmuck und Bargeld auszuhändigen. Die Tatverdächtigen durchwühlten daraufhin die Wohnung der Dame und entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand Schmuck. Die Niederkrüchtenerin wurde bei der Tat nicht verletzt. Vermutlich verschafften sich die Unbekannten Zugang durch eine Kellertüre. Die 96-Jährige konnte die Tatverdächtigen wie folgt beschreiben: Beide von kräftiger Statur und groß, beide trugen eine schwarze Mund-Nase-Bedeckung und eine schwarze Mütze, beide Täter sprachen akzentfreies Deutsch. Die Polizei bittet dringend um Hinweise. Falls Sie auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 02162/377-0. / AM (1113)

