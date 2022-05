Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf - Komplettentwendung eines Zigarettenautomaten

Hallungen (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht vom 20.05.2022 auf den 21.05.2022 wurde der im Waldbad in Hallungen am Imbissgebäude angebrachte Zigarettenautomat entwendet. Hierzu wurde er von der Fassade gerissen, vom Grundstück geschliffen und in der weiteren Folge vermutlich mittels eines Fahrzeugs abtransportiert. Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge bzw. Personen oder in besagter Nacht Geräusche wahrnahmen, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691 261-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0120362/2022 zu melden. (mm)

