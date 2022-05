Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Roller beschädigt

Gotha (ots)

Zum wiederholten Mal rückte die Polizei Gotha aus, um eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an einem E-Scooter aufzunehmen. Die Leihroller der Firma Bird, welche mittlerweile zum Stadtbild von Gotha zählen, sind nahezu im gesamten Stadtgebiet zu finden. Am Samstagfrüh versuchten unbekannte Personen einen dieser Roller, welcher vor dem Gothaer Bahnhof abgestellt war, anzuzünden, Hierbei entstand an dem Scooter Sachschaden am Hinterrad. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, welche Hinweise zu Tätern oder zum Geschehnis angeben können. Az 0120115/2022 (ri)

