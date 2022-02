Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC)(GP)(HDH)(UL) Region - Versammlungen verlaufen ruhig

Die Montagsversammlungen in der Region sind ohne besondere Vorkommnisse verlaufen, berichtet die Polizei.

Ulm (ots)

In Ulm musste die Polizei eine Person zur Feststellung seiner Identität mitnehmen. Der Mann hatte keine Maske getragen und wollte seine Personalien nicht angeben. Er sieht jetzt einer Anzeige entgegen. Ebenso ein zweiter, der gegen die Maskenpflicht verstoßen hatte. In Biberach ermittelt die Polizei gegen drei Männer als mutmaßliche Leiter der nicht angemeldeten Versammlung. Sie sehen Strafanzeigen entgegen. In Göppingen gerieten Teilnehmer einer Versammlung mit einer Autofahrerin in Streit. Dabei sei gegen das Auto geschlagen worden. Ob ein Schaden entstand, ist bislang nicht bekannt. Aus den anderen Städten und Gemeinden im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm, in denen ebenfalls Versammlungen stattfanden, wurden bislang keine besonderen Vorkommnisse gemeldet. Insgesamt berichtet die Polizei von deutlich weniger Teilnehmern an diesem Montag.

++++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell