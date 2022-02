Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(HDH)(UL) Region - Einbrecher überrascht und überführt

Am Samstag und Sonntag waren Einbrecher in der Region auf Diebestour.

Ulm (ots)

(GP) Am Samstag oder Sonntag hebelten Unbekannte ein Fenster am Kronenplatz in Eislingen auf. Zwischen 17.30 und 10.30 Uhr gingen sie so in das Geschäft und suchten in den Räumen nach Brauchbarem. In der Kasse fanden sie Geld und Papiere. Diese machten sie zu ihrer Beute und flüchteten. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07161/8510 zu melden.

(UL) Am Sonntag, um 7.15 Uhr ging die 38-Jährige zum Reinigen in eine Halle in der Blaubeurer Straße. Sie bemerkte, dass sich dort zwei Männer versteckt hielten und rannte aus dem Gebäude. Die Einbrecher, von denen einer eine rote Schildmütze getragen haben soll, flüchteten zur gleichen Zeit. Recherchen der Polizei ergaben, dass am selben Wochenende schon einmal in die Halle eingebrochen worden war. Weil die dabei eingeschlagene Scheibe nur dürftig verschlossen worden war, hatten die Unbekannten vermutlich leichtes Spiel. Spezialisten der Polizei sicherten erneut Spuren. Weitere Ermittlungen der Polizei Ulm sollen nun klären, ob es sich bei beiden Taten um dieselben Einbrecher gehandelt hat und was genau gestohlen wurde. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0731/1880 entgegen.

(HDH) Am Sonntag, ab 14.30 Uhr, drückten zwei Männer die Holzplatte an einem Bauwagen in Großkuchen ein. Durch die entstandene Öffnung stiegen sie hinein und suchten nach Beute. Mit elektrischen Geräten und einem Tretroller flüchteten sie schließlich. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die beiden 25- und 29-Jährigen und erkannte die Gegenstände wieder. Er beobachtete die Männer, bis diese zu Hause waren. Dann rief er die Polizei, welche das Haus durchsuchte und die gestohlenen Gegenstände fand. Auf die beiden mutmaßlichen Einbrecher kommt eine Anzeige zu.

Das Verhalten des Zeugen lobt die Polizei. Er hätte überlegt gehandelt und Verantwortung übernommen. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Tipp der Polizei: Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Das zeigt, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

