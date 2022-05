Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken im Auto unterwegs

Friedrichroda / LK Gotha (ots)

Ein 32jähriger VW-Fahrer versuchte am Samstagabend gegen 23:15 Uhr sein Fahrzeug in Friedrichroda zu wenden und stieß hierbei gegen eine Hauswand. Aufmerksame Zeugen hinderten den VW-Fahrer bis zum Eintreffen der Polizei am Wegfahren. Die Beamten stellten dann fest, dass der Fahrer mit über 2,4 Promille erheblich alkoholisiert war. Nach ersten Erkenntnissen entstand an der Hauswand kein Sachschaden. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben. (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell