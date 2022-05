Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erheblicher Unfallschaden nach Flucht

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha sucht nach einem schwarzen Pkw VW, welcher am Freitagabend gegen 23:00 Uhr drei Fahrzeuge erheblich beschädigte und anschließend unerkannt davonfuhr. An den drei beschädigten Fahrzeugen in der Lindemannstraße von Gotha entstand ein Sachschaden von rund 10000,-EUR. Der flüchtende Pkw fuhr von der Lindemannstraße in Richtung Coburger Platz. Zeugen, welche Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha zu melden. Az 0120024/2022 (ri)

