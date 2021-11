Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Großenenglis: Versuchter Einbruch in "Dorfladen"

Homberg (ots)

Borken-Großenenglis

Versuchter Einbruch in Lebensmittelmarkt Tatzeit: 13.11.2021, 13:00 Uhr bis 15.11.2021, 07:00 Uhr In den "Dorfladen" in der Kalbsburger Straße versuchten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einzubrechen. Sie verursachten hierbei 200,- Euro Sachschaden. Die Täter begaben sich zu der Haupteingangstür und versuchten diese mit Werkzeugen und körperlicher Kraft aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. Die Tür wurde jedoch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

