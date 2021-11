Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg: Sachbeschädigung an Haustür

Homberg (ots)

Felsberg

Sachbeschädigung an Wohnhaustür Tatzeit: 14.11.2021, 01:20 Uhr Die Glasscheibe einer Haustür eines Wohnhauses in der Obergasse wurde in der Nacht von Samstag zu Sonntag durch unbekannte Täter zerstört. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro. Die Täter, es handelt sich vermutlich um eine Gruppe von Jugendlichen, zerstörten die äußere Scheibe der Haustür des Wohnhauses auf nicht bekannte Weise. Ein Zeuge hatte die Gruppe Jugendlicher bemerkt und das Klirren von Glas gehört. Bei den Jugendlichen soll es sich um drei oder vier männliche Personen mit einer normalen Statur handelt. Sie führten eine größere "JBL"-Lautsprecherbox mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

