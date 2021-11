Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde-Grifte: Einbruch in Kindergarten

Homberg (ots)

Edermünde-Grifte

Einbruch in Kindergarten Tatzeit: 12.11.2021, 18:30 Uhr bis 15.11.2021, 06:55 Uhr Am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter in den Kindergarten in der Hertingshäuser Straße ein und stahlen eine Lautsprecherbox sowie Spielzeug. Die Täter überstiegen den Zaun des Kindergartens und begaben sich anschließend auf unbekanntem Weg in die Räumlichkeiten. Hier stahlen sie eine Lautsprecherbox sowie Plastik-Spielwerkzeug im Gesamtwert von 115,- Euro. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

