POL-HR: Frielendorf: Einbruchsversuch in Ferienhaus

Versuchter Einbruch in Ferienhaus Tatzeit: 11.11.2021, 16:00 Uhr bis 14.11.2021, 15:30 Uhr In ein Haus der Feriensiedlung am Silbersee versuchten unbekannte Täter in den vergangenen Tagen einzubrechen. Die Täter versuchten erfolglos Fenster und die Terrassentür des Ferienhauses aufzubrechen. Sie gelangten jedoch nicht in das Wohnhaus. Der angerichtete Sachschaden beträgt 500,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

