LPI-GTH: Unter Drogen auf dem E-Scooter

Eisenach (ots) - Gestern, gegen 17.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Clemdastraße. Ein 27-jähriger Fahrer eines VW fuhr aus Richtung "Rennbahn" in Richtung Heinrich-Erhardt-Platz und wollte nach links auf einen Supermarktparkplatz einbiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer den Fußweg vorbei an der Parkplatzeinfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, sodass der 18-Jährige infolgedessen auf ein an der Einfahrt wartendes Fahrzeug, welches von ...

