Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Landkreis Konstanz) Unfall durch defekten Oldtimer-Schlepper - Person verletzt (12.09.2021)

Öhningen (ots)

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person ist es am Sonntag gegen 17 Uhr auf der Landstraße 193 gekommen. Ein 64-Jähriger und eine 75-Jährige fuhren mit einem Einachsschlepper mit Pritsche von Schienen in Richtung Bankholzen. Sie lenkten den Traktor gemeinsam. Durch ein Reißen einen Schweißnaht löste sich die Pritsche vom Schlepper und kippte nach vorn. Die darauf sitzende Frau stürzte auf den Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell