Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B 14, "Schuhfranz") Beim Abbiegen Rollerfahrer übersehen - zwei Personen verletzt (12.09.2021)

Emmingen-Liptingen, B 14, "Schuhfranz", Lkr. Tuttlingen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem nach links abbiegenden Auto und einem Rollerfahrer, bei welchem zwei Personen, eine davon schwer, verletzt worden sind, ist es am späten Nachmittag des Sonntags auf der Bundesstraße 14 bei der Gaststätte "Schuhfranz" gekommen. Gegen 16.50 Uhr fuhr ein 56-Jähriger mit einem Renault Clio - von Liptingen kommend - auf der B 14 in Richtung Stockach und bog im Bereich der Gaststätte Schufranz nach links auf den vorhandenen Gaststättenparkplatz ab. Hierbei achtete der Autofahrer nicht auf einen entgegenkommenden Roller des Typs Vespa. Bei einer folgenden Kollision zwischen dem abbiegenden Renault und der "Vespa" zog sich der 47-jährige Rollerfahrer schwere Verletzungen zu. Durch die Wucht des Aufpralls mit dem Auto wurde der Roller zudem noch in Richtung des zur B 14 gelegenen Gaststätteneingangs geschleudert. Eine 52-jährige Gaststättenbesucherin, die sich just in diesem Moment im Eingangsbereich aufhielt, wurde von dem Roller gestreift und dabei durch eine Schnittwunde leicht verletzt. Der schwer verletzte Rollerfahrer musste nach einer Erstversorgung noch an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar Klinikum geflogen werden. Zeitgleich brachte eine Rettungswagenbesatzung die leicht verletzte Frau in die Tuttlinger Klinik. Der Unfall führte am Renault und dem Vespa-Roller zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Am Eingangsbereich der Gaststätte entstand rund 4.000 Euro Schaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich in der Folge um die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme, die etwa zwei Stunden andauerte, musste die B 14 im Bereich der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell