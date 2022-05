Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Radfahrer

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 17.40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Clemdastraße. Ein 27-jähriger Fahrer eines VW fuhr aus Richtung "Rennbahn" in Richtung Heinrich-Erhardt-Platz und wollte nach links auf einen Supermarktparkplatz einbiegen. Zur selben Zeit befuhr ein 18-jähriger Fahrradfahrer den Fußweg vorbei an der Parkplatzeinfahrt. Es kam zum Zusammenstoß, sodass der 18-Jährige infolgedessen auf ein an der Einfahrt wartendes Fahrzeug, welches von einer 27-Jährigen geführt wurde, geschleudert wurde. Der verletzte Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand unfallbedingter Sachschaden von ungefähr 4.000 Euro. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. (jd)

