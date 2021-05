Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Vandalismus: Parkbank und Mülleimer in Uedding beschädigt

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte Täter haben in Uedding an der Straße Am Beekerkamp eine Parkbank und einen Mülleimer beschädigt, indem sie sie aus den Verankerungen gerissen und umgeworfen haben. Die Tat wurde am Dienstag, 25. Mai, um 14.40 Uhr festgestellt und zur Anzeige gebracht. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (jn)

