Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Reifendiebe nutzen kurzen aber unbeobachteten Moment

Alzey (ots)

Am frühen Vormittag des vergangenen Freitags zwischen 09:00 Uhr und 09:30 Uhr wurde durch einen oder mehrere unbekannte Täter ein Komplettsatz Sommerreifen auf Alufelgen entwendet. Dieser lagerte kurzfristig für wenige Minuten unbeaufsichtigt auf einem Privatgrundstück des Theodor-Heuss-Rings 36 vor der dortigen Garagenanlage eines Mehrfamilienhauses. Während der eigentliche PKW noch in der Garage stand und dort für einen Servicetermin in einer nahegelegenen Werkstatt vorbereitet wurde, nutzen der oder die Täter einen ca. 15-minütigen unbeaufsichtigten Zeitraum, um die 4 Räder zu entwenden.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Alzey unter folgender Telefonnummer zu melden: 06731-9110. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell