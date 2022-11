Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt am Wochenende fünf Haftbefehle

Münster/Greven (ots)

Fünf Haftbefehle hat die Bundespolizei Münster am Sonntag (13. November) vollstreckt.

Am Morgen kontrollierten Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof einen 33-jährigen Georgier. Gegen ihn bestanden insgesamt vier Haftbefehle. Die Staatsanwaltschaften Arnsberg und Bielefeld suchten ihn, da er die Geldstrafen aus drei Verurteilungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung und Diebstahls nicht bezahlt hatte. Insgesamt hatte er noch rund 2000 Euro zu zahlen. Diesen Betrag konnte er nicht aufbringen, so dass er jetzt 130 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen hat. Weiterhin bestand gegen ihn ein Haftbefehl des Kreises Unna zur Abschiebung in sein Heimatland. Der Georgier wurde in die Justizvollzugsanstalt Münster eingeliefert.

Am Abend wurde am Flughafen Münster/Osnabrück eine 64-jährige Kosovarin bei der Ausreisekontrolle festgenommen. Gegen sie bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt, da sie die Geldstrafe aus einer Verurteilung wegen Subventionsbetruges nicht gezahlt hatte. Sie konnte die geforderte Summe von knapp 1900 Euro aufbringen und nach Pristina ausreisen. Dadurch blieb ihr eine Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen erspart.

