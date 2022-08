Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldungen

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf und Neuenkirchen-Vörden - Ergebnisse Abfahrtkontrollen "Reggae-Jam"-Festival

In der Zeit von Freitag, 29. Juli 2022, bis Sonntag, 01. August 2022, fand in Bersenbrück das "Reggae-Jam"-Festival statt. Hierbei handelt es sich um ein seit 1994 jährlich stattfindendes Festival, welches mit namhaften Künstlern und Bands dieses Genres wirbt. Erfahrungsgemäß werden bei dieser Art von Musikveranstaltungen neben legalen Drogen wie Alkohol auch illegale Drogen konsumiert. Durch Polizeikräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta sowie nachgeordneter Dienststellen wurden daher im oben genannten Zeitfenster gezielte mobile Verkehrsüberwachungsmaßnahmen zur Bekämpfung von "Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr" unter besonderer Berücksichtigung der Zielgruppe "Junge Fahrer*innen" durchgeführt. Am Sonntag, 01. August 2022, wurden in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr abfahrende Festivalteilnehmer*innen im Bereich des Pendlerparkplatzes an der Bundesstraße B214 in Holdorf und an der Straße Hörsten in Neuenkirchen-Vörden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Insgesamt wurden ca. 160 Fahrzeuge kontrolliert. Neben vereinzelten allgemeinen verkehrsrechtlichen Verstößen wurden insgesamt 12 Fahrzeugführer*innen festgestellt, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Erwähnt sei an dieser Stelle ein 66-jähriger PKW-Fahrer aus Siegburg, der versuchte, das Ergebnis seines Drogen-Vortests mittels Flüssigkeit aus einer DIXI-Toilette zu verfälschen. Der Test zeigte dennoch ein positives Ergebnis an, sodass dem 66-Jährigen eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt wurde. Darüber hinaus wurden insgesamt drei Fahrzeugführer*innen festgestellt, die unter Alkoholbeeinflussung standen. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer hatte sowohl Betäubungsmittel, als auch Alkohol konsumiert. Zwei der kontrollierten Verkehrsteilnehmer, ein 69-Jähriger aus Lüneburg und ein 41-Jähriger aus Hamburg händigten den Beamten im Zuge der Kontrolle geringe Mengen Betäubungsmittel aus. Diese wurden beschlagnahmt. Gegen alle Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

