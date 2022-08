Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 02.08.2022

PI Leer/Emden (ots)

Fahrerflucht ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ++ In Gespräch verwickelt und bestohlen ++ Aufsitzmäher und Rasenmäher gestohlen ++ Versuchter Einbruch ++ Seitenspiegel beschädigt ++ Missbrauch von Notruf

Emden - Fahrerflucht

Am 1.8.22 zwischen 11 und 14.30 Uhr wurde ein grüner Opel Meriva auf einem Parkplatz in der Ringstraße beschädigt - vermutlich von einem weiteren Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken. Der Beteiligte entfernte sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Unfallverursachende - sowie Zeugen - werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 28.7.22 zwischen 9 und 11 Uhr wurde im Osseweg in Leer ein grauer Opel Meriva am hinteren, linken Bereich beschädigt. Der Pkw war dort auf dem Parkplatz abgestellt. Der Verursacher und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Leer - In Gespräch verwickelt und bestohlen

Ein 52-jähriger Mann aus Leer meldete sich bei der Polizei, weil ihm am 1.8.22, gegen 11.30 Uhr in der Leeraner Kirchstraße sein Portemonnaie gestohlen wurde. Demnach wurde er von drei jungen Männern angesprochen, die ihn nach dem Weg zum Standesamt fragten. Während des Gesprächs traten die Männer auffallend nah an den Mann heran. Im Nachhinein stellte dieser fest, dass seine Geldbörse, die sich in seiner hinteren Hosentasche befunden hatte, entwendet wurde. Die Tatverdächtigen Männer sind im geschätzten Alter von 18 bis 21 Jahren und haben eine dunklere Hautfarbe. Bekleidet waren sie mit T-Shirts und Jeans ohne Auffälligkeiten. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bunde - Aufsitzmäher und Rasenmäher gestohlen

Von einem Grundstück in der Straße Dünebroek wurden zwischen dem 20.6. und dem 1.8.22 ein Aufsitzmäher und ein Rasenmäher (jeweils Marke Stiga, gelb/schwarz) gestohlen. Diese befanden sich in einem verschlossenen Baucontainer bzw. in einer verschlossenen Garage. Es entstand Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter versuchten am 29.7.22 zwischen 12 und 23.30 Uhr in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Emsstraße einzudringen. Sie beabsichtigten sich durch die hintere Eingangstür Zutritt zu verschaffen. Es blieb beim Versuch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Polizei sensibilisiert Anwohner, auf auffällige Geräusche, Aktivitäten und Personen zu achten und sich ggf. bei der Polizei zu melden.

Moormerland - Seitenspiegel beschädigt

In der Nacht vom 30. Auf den 31.7.22 wurde der linke Außenspiegel eines braunen Opel Astras in der Weserstraße in Moormerland beschädigt. Im Nahbereich fand zu diesem Zeitpunkt eine Veranstaltung statt. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei zu geben.

Emden - Missbrauch von Notruf

Ein stark alkoholisierter 20-jähriger Hotelgast aus Kiel betätigte am 1.8.22 gegen 23.40 Uhr aus bisher unbekannten Gründen die Brandmeldeanlage eines Emder Hotels in der Neutorstraße. Es kam zum Feuerwehreinsatz. Dem 20-Jährigen wurde ein Hausverbot ausgesprochen. Beim Überprüfen seines Hotelzimmers fiel der Polizei zudem auf, dass der Gast sein Zimmer an zwei weitere Personen vermietete. Auch diesen Personen wurde ein Hausverbot erteilt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

