Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung vom 31.07.2022

PI Leer / Emden (ots)

++ Drogen- und Alkoholfahrten ++ Einbruch ++

Drogen- und Alkoholfahrten

Leer - Um kurz nach 12:00 Uhr kontrollierten die Beamten am Freitag einen Pkw Mercedes und haben festgestellt, dass der 30-jährige Fahrer aus Moormerland unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test ergab eine Beeinflussung durch THC und Kokain. Weiterhin war der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheines. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 17:00 Uhr am Samstag kontrollierten die Beamten einen Opel-Fahrer in der Heisfelder Straße. Bei dem 48-jährigen Leeraner wurde ein Konsum von Kokain festgestellt. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 19:00 Uhr ist es ebenfalls in der Heisfelder Str. zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 43-jähriger aus Tschechien befuhr die Straße mit seinem Sprinter in Richtung Innenstadt. Vor ihm fuhr eine 46-jährige aus den Niederlanden mit ihrem VW und musste verkehrsbedingt bremsen. Dieses übersah der Sprinter-Fahrer und fuhr auf den Pkw auf. Ein Test vor Ort ergab einen Alkoholgehalt von 1,71 Promille bei dem 43-jährigen, was eine Blutentnahme nach sich zog. Verletzt wurde durch den Unfall keiner der Beteiligten.

Einbruch

Leer - Am Samstag ist es zwischen 03:00 Uhr und 06:00 Uhr zu einem Einbruch in der Kampstr. gekommen. Unbekannte Täter gelangten über eine auf Kipp stehende Fenstertür in die Räumlichkeiten und erlangten einige Gegenstände. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell