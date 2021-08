Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Mann gibt sich nach Diebstahl als Bundespolizist aus

Hannover (ots)

Ein Deutscher (27) aus Nienburg/Weser beging gestern Nachmittag einen Diebstahl in einer Parfümerie im Hauptbahnhof Hannover. Dabei wurde er von dem Ladendetektiv beobachtet. Dieser rief die Bundespolizei. Als die Beamten den Täter nach weiterem Diebesgut durchsuchen wollten, leistete er Widerstand und beleidigte die eingesetzten Bundespolizisten. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige aus dem Bahnhof verwiesen und mit einem Platzverweis belegt. Doch von Einsicht keine Spur. Im weiteren Verlauf suchte der Mann mehrmals telefonischen Kontakt zum Personal der Parfümerie und gab sich dabei als Bundespolizist aus. Der Ladendetektiv erkannte den uneinsichtigen Langfinger jedoch an der Stimme. In dem Telefongespräch mit dem 39jährigen Ladendetektiv bedrohte und beleidigte der Mann diesen. Grund für sein Verhalten könnte sein, dass er bereits in der Vergangenheit zu einer Freiheitstrafe verurteilt wurde, welche zur Bewährung ausgesetzt wurde. Durch den Diebstahl droht dem Mann nun das Gefängnis. Gegen den 27-Jährigen wird jetzt wegen Diebstahls, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Amtsanmaßung ermittelt.

