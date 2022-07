Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 29.07.2022

PI Leer/Emden (ots)

Alkoholisierter Fahrer ließ verunfallten Pkw zurück ++ Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt ++ Gefährliche Körperverletzung in Innenstadt ++ Autofahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen ++ Einbruch in Gartenlaube ++ Kasse aus Selbstbedienungsstand entwendet ++ Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Leer - Alkoholisierter Fahrer ließ verunfallten Pkw zurück

Ein 33-jähriger Moormerlander befuhr am 28.7. um 3.30 Uhr die A31 in Richtung Oldenburg. In Höhe der Anschlussstelle Jemgum kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Baustellenbake. Danach entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Unmittelbar danach blieb er aufgrund des stärkeren Unfallschadens mit seinem Pkw auf der Deichstraße liegen. Er stieg aus, ließ seinen Pkw zurück und entfernte sich fußläufig von seinem schwarzen Peugeot. Gegen 6.15 Uhr entdeckte die Polizei den zurückgelassenen Wagen. Er stand in Fahrtrichtung Oldersum auf Höhe des durch eine Baustelle verengten Auffahrtsbereich der A 31, Anschlussstelle Leer-West, Richtungsfahrbahn Bottrop. Der Pkw stand dort extrem verkehrsgefährdend im Kurvenbereich. Die Polizei forderte einen Abschleppwagen an. Bis der Pkw gegen 7 Uhr geborgen wurde, regelte die Polizei den Verkehr. An der Wohnadresse des Pkw-Halters konnte der Fahrer gegen 8 Uhr angetroffen werden, der diese Tat zugab. Ein Atemalkoholtest ergab gegen 8.15 Uhr 0,92 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme angeordnet. Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet. Der Beschuldigte verhielt sich äußerst kooperativ und schuldbewusst.

Moormerland - Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am 28.7. kam es gegen 22 Uhr in der Wankelstraße in Moormerland zu einem Zusammenstoß zwischen einem 15-jährigen Radfahrer aus Moormerland und einer 22-jährigen Pkw-Fahrerin aus Moormerland. Sie befuhren beide die Straße in Richtung Forstweg. In Höhe des Tankstellengebäudes wollte die Autofahrerin den auf der Straße befindlichen Radfahrer links überholen. Im selben Moment scherte der 15-Jährige auf der Fahrbahn nach links aus, um auf das Tankstellengelände zu gelangen. Die Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, wodurch der Jugendliche zu Fall kam und leicht verletzt wurde.

Emden - Gefährliche Körperverletzung in Innenstadt

Am Donnerstabend, 28.7., gegen 21.10 Uhr wurde die Polizei in Emden zu einer Schlägerei in der Straße Zwischen Beiden Märkten gerufen. Während einer Live-Musik-Veranstaltung wurde laut Zeugen ein 47-jähriger Mann aus Emden durch Faustschläge und Tritte leicht verletzt. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 16-Jährige und einen 50-Jährigen, jeweils wohnhaft in Emden. Grund für die Auseinandersetzung waren ersten Ermittlungen zufolge mehrere Gläser eines Restaurants, die versehentlich von Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern eines weiteren Lokals eingesammelt worden waren. Die Polizei ermittelt. Weitere Zeugen melden sich bei der Polizei in Emden.

Leer - Autofahrer versucht sich Polizeikontrolle zu entziehen

In der Mörikestraße in Leer wollte die Polizei am 28.7. um 15.15 Uhr einen 24-jährigen Leeraner Pkw-Fahrer und dessen Mitfahrer kontrollieren. Diese versuchten sich durch Flucht mit Geschwindigkeiten bis zu etwa 90 km/h mit dem Pkw der Kontrolle zu entziehen. Während der Flucht warfen sie einen kleinen Beutel mit Kokain aus dem Fenster. Letztendlich konnte der Pkw im Logaer Weg eingeholt werden. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss von THC und Kokain stand. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel aus gefahrenabwehrrechtlichen Gründen sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Strafverfahren eingeleitet.

Emden - Einbruch in Gartenlaube

Unbekannte Täter brachen zwischen dem 26.7., 22 Uhr und dem 28.7., 11.30 Uhr, in eine Gartenlaube in der Larrelter Straße ein. Dazu wurde die Tür aufgebrochen. Es wurden Tabakwaren, Werkzeuge und weitere Gegenstände gestohlen. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bunde - Kasse aus Selbstbedienungsstand entwendet

Am 22.7. um 1.40 Uhr stahl eine unbekannte Täterschaft aus einem Selbstbedienungsstand in der Steinhausstraße in Bunde die Kasse und erbeutete Bargeld. Bei dem Stand handelte es sich um einen Hofverkauf. Einen erneuten Versuch gab es am 27.7. um 0.20 Uhr. Es entstand Schaden im dreistelligen Bereich. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer touchierte in der Straße Am Bauersgraben am 22.7. gegen 15 Uhr beim Vorbeifahren einen dort parkenden Pkw. Dabei handelte es sich um einen silbernen Mercedes, der dadurch am Heck beschädigt wurde. Der Verursacher und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell