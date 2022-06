POL-SE: Wahlstedt - Sachbeschädigung auf Spielplatz

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.06.2022) ist es in der Mühlenstraße in Wedel zum Einbruch in eine Eisdiele gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stiegen Unbekannte zwischen 22:30 und 07:00 Uhr in das Gebäude ein und stahlen Bargeld. Eine Streife des Polizeireviers Wedel nahm am Samstagmorgen eine Strafanzeige auf und sicherte Spuren. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die ...

