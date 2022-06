POL-SE: A 23 (Hohenfelde - Horst/Elmshorn) - Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstand

Bad Segeberg (ots) - Nach mehreren Einbrüchen in Norderstedt in den letzen Nächten sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte einen Baucontainer im Harkshörner Weg zwischen Kringelkrugweg und Ulzburger Straße auf. Nach dem bisherigen Stand wurde nichts entwendet. In der folgenden Nacht kam es zum Einbruch in einen Barbershop in der Segeberger Chaussee, bei dem ...

mehr