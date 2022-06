POL-SE: Holm - Jugendliche nach Sachbeschädigung gestellt

Bad Segeberg (ots) - In der Straße "Am See" in Bebensee ist es am Freitag, den 17.06.2022, zum Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Unbekannte drangen zwischen 11:00 und 14:00 Uhr in das Wohnhaus ein und entwendeten unter anderem Schmuck. Beamte der Polizeistation Wahlstedt nahmen eine Strafanzeige auf. Die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg haben die Ermittlungen übernommen und bitten um sachdienliche ...

mehr