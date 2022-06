POL-SE: Brande-Hörnerkirchen - Skoda Citigo entwendet

Bad Segeberg (ots) - In Pinneberg ist es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17.06.2022) zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen. Zwischen 18:00 und 07:15 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Reihenhaus in der Straße "An der Eiche" ein und entwendeten eine Kamera und Bargeld. In der Ludwig-Meyn-Straße blieb es in derselben Nacht beim Versuch. Der/die Täter gelangten nicht in das Wohnhaus. Die Ermittler der ...

