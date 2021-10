Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrradfahrer leicht verletzt

Kehl (ots)

Nach einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich ein 21-jähriger Mann am Montagnachmittag leicht verletzt. Der Radfahrer war gegen 15.10 Uhr von der Straßburger Straße kommend in Richtung Königsberger Straße unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der junge Mann in der dortigen Unterführung gegen den Bordstein, stürzte und stieß hierbei mit dem Kopf gegen die Wand. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in das Ortenau Klinikum Offenburg verbracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

/ae

