POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.7.2022

Leer - Frau bei Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Leer wurde am heutigen 27.7.22, gegen 7.20 Uhr morgens, eine 32-jährige Fußgängerin aus Weener lebensbedrohlich verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 61-jährige Frau aus Weener mit ihrem Pkw die Emsstraße in Richtung Deichstraße entlang. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Emsdeich kreuzte die 32-jährige Frau von rechts nach links die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen sich die Fußgängerin schwere Kopfverletzungen zuzog. Sie wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock. Die Polizei ermittelt den Unfallhergang und führte dazu vor Ort eine qualifizierte Unfallaufnahme durch. Die Emsstraße war während der Unfallaufnahme bis etwa 9 Uhr voll gesperrt.

Leer - Gefährliche Körperverletzung bei Tankstelle - Zeugen gesucht

Am 26.7.22 kam es gegen 5 Uhr morgens auf einem Gelände einer Tankstelle in der Bremer Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Demnach hielten sich zu diesem Zeitpunkt die zwei Opfer, ein 47-jähriger Moormerlander und ein 35-jähriger Weeneraner, zusammen mit einem Zeugen vor dem Eingang der Tankstelle auf. Drei augenscheinlich alkoholisierte Männer betraten zeitgleich die Tankstelle, und verlangten ersten Ermittlungen zufolge Alkohol. Die Tankstellen-Mitarbeiterin verwies die Männer der Tankstelle, woraufhin die drei Personen aggressiv reagierten. Sie verließen das Gebäude. Zwei der Männer attackierten dann aus bislang unbekannten Gründen den 47-jährigen Moormerlander mit einer Backpfeife und weiteren Schlägen. Als der 35-jährige Weeneraner einschreiten wollte, wurde auch er geschlagen. Bei den bislang unbekannten Beschuldigten handelt es sich um 20- bis 25-Jährige mit jeweils etwas längeren Haaren. Es gibt bereits Hinweise zur Identität von einem der Beschuldigten. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Westoverledingen - Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Unbekannte Täter begaben sich zwischen dem 20.7. und dem 26.7.22 auf eine Baustelle an der Straße Dorenborg und bohrten dort mit einer Akkubohrmaschine drei Löcher in den Dieseltank eines dortigen zur Reparatur abgestellten Ackerschleppers. Sie waren vermutlich mit einem Fahrzeug dort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis und mit 1,89 Promille

Im Binsenweg in Leer konnte am 26.7.22 gegen 14 Uhr bei einer Verkehrskontrolle ein 34-jähriger Autofahrer aus Leer festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten zudem fest, dass er einen Atemalkoholwert von 1,89 Promille hatte und absolut fahruntüchtig war. Der Beschuldigte wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die Weiterfahrt mit dem Auto wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten. Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Fahren unter Alkoholeinfluss wurden eingeleitet. Auch gegen den Fahrzeughalter wurde Strafanzeige gestellt.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis und mit 1,7 Promille

Die Polizei kontrollierte am 26.7.22 gegen 23.20 Uhr in der Klaus-Groth-Straße einen Pkw-Fahrer, der zuvor die Auricher Straße in Richtung stadteinwärts befuhr. Dabei stellte sich heraus, dass der 21-jährige Emder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Strafanzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und dem Fahren unter Alkoholeinfluss wurden eingeleitet. Auch gegen den Fahrzeughalter wurde Strafanzeige gestellt.

Rhauderfehn - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 21.7.22 zwischen 16.15 und 16.40 Uhr wurde in Westrhauderfehn auf einem Parkplatz in der Rhauderwieke ein schwarzer VW Polo beschädigt. Schaden entstand am Stoßdämpfer hinten links. Es wurde orangefarbener/roter Farbabtrieb gefunden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Körperliche Auseinandersetzung nach Verkehrsunfall

Am 26.7.22 kam es gegen 14.15 Uhr am Südring in Leer zu einem Verkehrsunfall. Ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines dunklen Mercedes Geländewagens mit Leeraner Ortskennung auf der linken Spur des Südrings. Schräg vor ihm fuhr ein 39-jähriger Westoverledinger mit einem braunen Opel. Beide waren in Richtung Sägemühlenstraße unterwegs. An der Fahrbahnverengung beschleunigte der Mercedesfahrer nach aktuellem Kenntnisstand, um noch vor dem Opel einzuscheren. Dabei touchierte er dessen Seitenspiegel. Nach dem Zusammenstoß hielten beide Beteiligten an. Bei einem Zusammentreffen schlug der unbekannte Täter laut Zeugenaussage dem 39-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht. Danach setzten sich beide Beteiligten wieder in ihre Fahrzeuge, um die Fahrbahn für den Verkehr freizugeben. Der Unbekannte fuhr jedoch weiter, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. An der folgenden roten Ampel wollte der 39-Jährige den beteiligten Fahrer zur Rede stellen und stellte sich vor den Mercedes. Der Mercedesfahrer sei dann angefahren. Einen Zusammenstoß konnte der 39-Jährige nur durch ein Beiseitespringen verhindern. Der Mercedesfahrer fuhr fort. Zeugen dieses Vorfalls sowie der Beteiligte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Betrunkener verursacht Unfall mit 1,81 Promille

Am Dienstagabend, 26.7.22, gegen 23 Uhr kam es im Logaer Weg in Leer zu einem Verkehrsunfall. Ein alkoholisierter 38-jähriger Leeraner fuhr in Richtung Julianenpark. In Höhe der Gutenbergstraße geriet er mit seinem VW Golf in den Gegenverkehr. Dort kam ihm ein 23-jähriger Audi-Fahrer aus Leer entgegen, der ausweichen musste und in Folge dessen den Bordstein touchierte. Es entstand Sachschaden. Der VW-Fahrer entfernte sich zunächst unerlaubt vom Unfallort, konnte jedoch durch den 23-jährigen Audi-Fahrer einige Straßen weiter angehalten werden. Die Polizei konnte vor Ort bei dem 38-jährigen Unfallverursacher einen Alkoholwert von 1,81 Promille messen. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

