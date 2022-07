Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 25.07.2022

PI Leer/Emden (ots)

Radmuttern gelöst ++ Gefährliche Körperverletzung ++ Gewalt gegen Polizeibeamte ++ Erneuter Einbruch in BBS II ++ Kennzeichen abmontiert und gestohlen - Zeugenaufruf

Emden - Radmuttern gelöst

Auf einem Firmenparkplatz in der Niedersachsenstraße wurden im Laufe des Tages des 12.7.22 an einem grauen Seat Leon die Radmuttern des linken Hinterrads gelöst. In Folge dessen verlor die Pkw-Fahrerin später während der Fahrt das Rad, das durch den Gegenverkehr in den gegenüberliegenden Graben rollte. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Außerdem empfiehlt die Polizei, die Radmuttern vor Fahrtbeginn zu prüfen.

Leer - Gefährliche Körperverletzung

Am frühen Sonntagmorgen um 4.45 Uhr kam es in Leer vor einer Diskothek im Windelkampsweg zu einer gefährlichen Körperverletzung, zu der jetzt Zeugen gesucht werden. Ersten Ermittlungen zufolge wurde ein 24-Jähriger aus Friesoythe in der Straße durch einen bislang unbekannten Täter zu Boden gebracht, getreten und geschlagen. Laut Zeugen war der Täter etwa 1,80 Meter groß, zwischen 16 und 20 Jahre alt, trug eine kurze, schwarze Lockenfrisur, ein weißes T-Shirt mit blauer Aufschrift und eine dunkle Hose. Weitere Zeugen sowie Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Gewalt gegen Polizeibeamte

Am Sonntagmorgen, 24.7.22, gegen 4.10 Uhr wurde die Autobahnpolizei Leer auf die A31 in Höhe des Dreiecks Leer gerufen. Der Pkw-Fahrer, der die Polizei gerufen hatte, wurde vor Ort am Seitenstreifen angetroffen. Er hatte angehalten, weil sich sein alkoholisierter Sohn übergeben musste und nicht mehr zurück ins Auto einsteigen wollte. Auch den Aufforderungen der Beamten, ins Auto zu steigen, kam der 26-jährige Auricher nicht nach und er verhielt sich zunehmend aggressiv, Er wehrte sich mit Schlagen in die Richtung der Beamten gegen das Vorhaben, den Mann Handfesseln anzulegen. Schlussendlich konnte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Ein Alkohol-Test ergab einen Wert von 1,6 Promille.

Emden - Erneuter Einbruch in BBS II

Nachdem in der Nacht vom 18.7. zum 19.7.22 in die BBS II in Emden, Steinweg, eingebrochen wurde, brachen nun erneut bislang unbekannte Täter in das Gebäude ein. Am vergangenen Wochenende, zwischen dem 22.7.22, 15 Uhr und dem 24.7.22, 20.30 Uhr, schlugen ein oder mehrere Täter ein Fenster ein, drangen in das Gebäude ein und durchsuchten zielgerichtet mehrere Räume. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist derzeit unklar. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Westoverledingen - Kennzeichen abmontiert und gestohlen - Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Täter entwendeten im Dwarsweg zwischen dem 23.7., 22 Uhr und dem 24.7., 15 Uhr beide Kennzeichen eines Ford Focus'. Das Auto war zu dem Zeitpunkt am Fahrbahnrand auf einem Grünstreifen geparkt. Die Kennzeichen haben die Ortskennung EL. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-96074-110

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell