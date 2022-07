Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal/Spöck - Zwei Einbruchsversuche im Landkreis

Karlsruhe (ots)

Einbrecher waren in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bruchsal und Spöck unterwegs. Glücklicherweise wurden sie in einem Fall von einer Zeugin und im anderen Fall von der Alarmanlage gestört.

Gegen ein Uhr versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Bruchsal einzubrechen. Nach ersten Ermittlungen wurden sie wohl durch die auslösende Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Sie konnten nicht ins Innere des Hauses gelangen. An einer Tür auf der Rückseite des Hauses konnten Hebelspuren gesichert werden. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Eine aufmerksame Zeugin verhinderte einen Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Waldhornstraße in Spöck. Sie konnte drei Männer beobachten, zwei machten sich an der Eingangstür zu schaffen, ein Dritter stand Schmiere. Als die Drei die Dame bemerkten, flüchteten sie mit Fahrrädern. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 100 Euro.

Leider konnte die Frau die drei Männer nicht beschreiben.

Die Ermittlungen dauern an.

Heike Umminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell