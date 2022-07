Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrzeuge nach illegalem Straßenrennen beschlagnahmt

Karlsruhe (ots)

Nach einem illegalen Straßenrennen am Mittwochabend auf der Durlacher Allee in Karlsruhe stoppten Zivilpolizisten zwei Verdächtige und stellten die beiden Fahrzeuge sicher.

Während einer Streifenfahrt waren den Beamten gegen 23.00 Uhr zwei hochmotorisierte Autos aufgefallen. Ein BMW sowie ein Mercedes standen nebeneinander an einer Ampel am "Weinweg". Bei Grünlicht, fuhren die beiden Fahrzeuge wie bei einem Rennstart gemeinsam los und beschleunigten auf mindestens das Doppelte der erlaubten Geschwindigkeit von 60 km/h. Die Beamten verfolgten die Raser und verloren sie sogar kurz aus den Augen. An der Kreuzung "Stachus" in Durlach konnte die Streife die beiden Autos an einer Ampel erneut feststellen. Abermals bei "Grün" bogen die beiden Fahrzeuge nach rechts ab und setzten ihre Raserei in der "30er"-Zone auf der Killisfeldstraße fort. Kurz vor dem Kreisverkehr zur Fiduciastraße lieferten sich die beiden Fahrer riskante Überholmanöver. Auf dem Parkplatz einer Waschanlage hielten die Beamten die beiden Autofahrer schließlich an. Es handelte sich um zwei Männer Anfang 20 aus Karlsruhe. Die umgehend kontaktierte Staatsanwaltschaft ordnete die vorläufige Beschlagnahme der beiden Pkw an. Sie wurden umgehend abgeschleppt. Die beiden jungen Männer müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens rechnen.

Beamte der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen oder mögliche gefährdete Verkehrsteilnehmer, sich unter der Rufnummer 0721/944840 zu melden.

