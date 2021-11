Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 39-Jähriger gleich mehrfach ohne Fahrerlaubnis unter Alkoholeinfluss kontrolliert +++

Oldenburg (ots)

Am 11.11.2021 gegen 03:45 Uhr meldete erstmalig die Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Cloppenburger Straße, dass ein augenscheinlich alkoholisierter Mann soeben Alkohol gekauft habe und anschließend mit einem VW Passat davongefahren sei. Sie benannte das Kennzeichen, doch weder das Fahrzeug noch der Halter konnten im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden.

Gegen 09:15 Uhr wurde der Passat von einer Streifenwagenbesatzung in der Bremer Straße kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer augenscheinlich auch derselbe Mann ist, der wenige Stunden zuvor an der Tankstelle eingekauft hatte. Es handelte sich dabei um einen 39-jährigen Wardenburger, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Im Rahmen der Kontrolle wies seine Atemluft eine Alkoholkonzentration von 1,03 Promille auf. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

In der Nacht zu heute, gegen 01:40 Uhr, erschien der 39-Jährige erneut mit seinem Fahrzeug an der oben genannten Tankstelle und versuchte vergeblich sein Handy gegen Bier einzutauschen. Die Mitarbeiterin informierte die Polizei, sodass das Fahrzeug daraufhin in der Cloppenburger Straße angehalten und kontrolliert wurde. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,21 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde erneut durchgeführt und der Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

