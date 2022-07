POL-KA: (KA)Weingarten - Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw kam es am Dienstagnachmittag in der Kastenwörtstraße in Karlsruhe. Nach den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei fuhr eine 61-jährige Fahrerin eines BMW gegen 14.50 Uhr an den Straßenrand um einer entgegenkommenden Straßenbahn das Passieren zu ermöglichen. Als die Straßenbahn an dem wartenden Auto vorbeifuhr, kam es zu einer ...

mehr