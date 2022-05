Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall nach riskantem Überholvorgang - Zeugen gesucht

Remagen (ots)

Am 03.05.2022 gegen 20:35 Uhr ereignete sich an der Einmündung Mittelstraße / Breslauer Straße in Remagen-Kripp ein Verkehrsunfall. Laut Zeugenangaben hat ein grauer oder silberner Peugeot die Mittelstraße von der Joseph-Rovan-Allee kommend in Richtung Quellenstraße befahren. Der Peugeot habe ein anderes Fahrzeug mit überhöhter Geschwindigkeit überholt und sei hiernach nach rechts in die Breslauer Straße abgebogen. Dabei sei das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Bordstein kollidiert. Anschließend fuhr das Fahrzeug in Richtung Neubaugebiet davon.

Die Polizei Remagen sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen des Vorfalls, insbesondere nach dem Fahrzeugführer des überholten PKWs.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell