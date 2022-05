Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Gappenach (ots)

Am 03.05.2022 ereignete sich gegen 23.15 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein PKW befuhr die L113 von Polch kommend in Fahrtrichtung Gappenach. An der Ortseinfahrt Gappenach überfuhr der PKW eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Verkehrsinsel und beschädigte die darauf aufgestellten Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der PKW. An der Unfallstelle wurden diverse Fahrzeugteile aufgefunden. Es dürfte sich den Teilen nach um ein weißes Fahrzeug handeln. Dieses müsste erhebliche Beschädigungen am vorderen rechten Kotflügel und an der rechten Seite des vorderen Stoßfängers aufweisen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unfallbeteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Mayen (02651/8010) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell