Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen - Rhein-Neckar-Kreis: Beschädigte Heckscheibe an Nissan - Polizei sucht Zeugen

Leimen - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am 16.08.2021 - im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 17:00 Uhr - wurde die Heckscheibe eines in der Olpenitzer Straße, Höhe Hausnr. 2, geparkten Nissans auf unbekannte Weise beschädigt. Die Besitzerin des Nissan hatte während ihrer Arbeit in einem nahegelegenen Büro gegen 14:00 Uhr ein ungewöhnliches Geräusch gehört. Ob dieses im Zusammenhang mit der beschädigten Heckscheibe steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Das Polizeirevier Wiesloch bittet Zeugen, die dahingehend etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel.: 06222 5709-0 zu melden.

